В Крыму дверями электропоезда придавало пенсионера
Житель Севастополя, 67-летний мужчина, получил перелом двух голеней и-за того, что его придавило дверями электропоезда. Он рассказал, что выходил из электрички сообщением «Севастополь-Симферополь», но двери вагона неожиданно закрылись.
Ему зажало руку, а состав тронулся, набирая ход.
- В итоге мужчина упал и повредил ноги, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Информация о произошедшем в ведомство поступила от дежурного врача травмпункта городской больницы Севастополя.
Пострадавшего доставили с платформы «1518 километр».
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.
- В отношении машиниста электропоезда будет вынесено процессуальное решение о привлечении к ответственности, после изучения результатов проведенного расследования, - добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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