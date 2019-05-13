В Крыму дверями электропоезда придавало пенсионера

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-13T15:36:35+03:00

Ему зажало руку, а состав тронулся, набирая ход. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Изменить размер текста: A A

Житель Севастополя, 67-летний мужчина, получил перелом двух голеней и-за того, что его придавило дверями электропоезда. Он рассказал, что выходил из электрички сообщением «Севастополь-Симферополь», но двери вагона неожиданно закрылись.

Ему зажало руку, а состав тронулся, набирая ход.

- В итоге мужчина упал и повредил ноги, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Информация о произошедшем в ведомство поступила от дежурного врача травмпункта городской больницы Севастополя.

Пострадавшего доставили с платформы «1518 километр».

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

- В отношении машиниста электропоезда будет вынесено процессуальное решение о привлечении к ответственности, после изучения результатов проведенного расследования, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU