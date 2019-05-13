«Двойное счастье»: В Ялте пройдет Всекрымский парад близнецов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-13T16:37:04+03:00

На нем с радостью ждут участников со всех уголков России

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В воскресенье, 26 мая, в Ялте пройдет Всекрымский парад близнецов под названием «Двойное счастье». К нему присоединятся делегаты из Краснодара и Владивостока.

Президент местной общественной организации «Мамы Ялты‎» Ирина Чиркова уверена, что парад имеет все шансы стать Всероссийским.

- Крым с радостью ждет гостей со всех уголков не только нашей страны, но и мира!, - подчеркнула она.

Чиркова пояснила, что Международный день близнецов, по традиции, отмечают в последнее воскресенье мая или в начале июня.

Руководитель организации отметила, что участники парада соберутся 26 мая около фонтана, недалеко от комплекса «Юбилейный».

Оттуда они торжественной пройдут по Набережной до площади Ленина.

Гостей праздника ждет увлекательная концертная программа, конкурсы с розыгрышем призов, фотозоны и анимация для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU