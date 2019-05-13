На майские праздники аэропорт «Симферополь» обслужил почти 135 тысяч пассажиров
Аэропорт «Симферополь» с 1 по 12 мая обслужил почти 135 тысяч пассажиров, это на 4 процента больше, чем в 2018 году. При этом количество регулярных пассажирских рейсов выросло до 500.
В пресс-службе аэропорта крымской столицы отметили, на полуостров самолетами прибыли почти 68 тысяч человек.
А вылетели 66 тысяч жителей.
- Рекордное число туристов на эти майские праздники аэропорт обслужил 5 мая, когда принял и отправил 13 234 человек за сутки, - уточнили в пресс-службе аэропорта.
В свою очередь гендиректор воздушной гавани Евгений Плаксин подчеркнул, что с наступлением лета количество рейсов увеличится до 55.
- Это превышает показатели прошлого года, когда аэропорт обладал самой широкой сетью на внутренних воздушных линиях среди региональных воздушных гаваней Российской Федерации, - дополнил Плаксин.
ИСТОЧНИК KP.RU