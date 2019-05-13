2019-05-13T17:11:14+03:00
Туризм

На майские праздники аэропорт «Симферополь» обслужил почти 135 тысяч пассажиров

Это на 4 процента превышает показатели 2018 года
Александра КОРШУНОВА
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Рекордное количество людей он принял 5 маяРекордное количество людей он принял 5 маяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Аэропорт «Симферополь» с 1 по 12 мая обслужил почти 135 тысяч пассажиров, это на 4 процента больше, чем в 2018 году. При этом количество регулярных пассажирских рейсов выросло до 500.

В пресс-службе аэропорта крымской столицы отметили, на полуостров самолетами прибыли почти 68 тысяч человек.

А вылетели 66 тысяч жителей.

- Рекордное число туристов на эти майские праздники аэропорт обслужил 5 мая, когда принял и отправил 13 234 человек за сутки, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

В свою очередь гендиректор воздушной гавани Евгений Плаксин подчеркнул, что с наступлением лета количество рейсов увеличится до 55.

- Это превышает показатели прошлого года, когда аэропорт обладал самой широкой сетью на внутренних воздушных линиях среди региональных воздушных гаваней Российской Федерации, - дополнил Плаксин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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