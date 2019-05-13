В Симферополе 16 мая откроется Ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-13T17:11:13+03:00

Посетителям предложат больше 14 тысяч вакантных мест

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16 мая на площади имени Ленина в Симферополе пройдет Ярмарка вакансий. Она начнет работу в 11.00.

Будет работать шесть секторов: содействия трудоустройству, профессионального обучения безработных граждан, консультационный, профориентационный, интернет-сектор по поиску работы и сектор обслуживания инвалидов.

В интернет-секторе желающие смогут подключиться к Общероссийской базе вакансий «Работа в России».

- В Ярмарке вакансий примут участие более 100 крупных предприятий, организаций и учреждений республики, осуществляющих свою деятельность в таких отраслях, как производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, сфера обслуживания, государственное управление, образование и культура, социальная защита, силовые ведомства, медицина, - отметила начальник управления кадровой работы, муниципальной службы и противодействия коррупции администрации города Симферополя Наталья Ринг.

По ее словам, посетителям предложат больше 14 тысяч вакантных мест. Участники ярмарки смогут встретиться с будущими работодателями или выбрать подходящее место для учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU