За две недели по «единому билету» проехали 5,5 тысячи пассажиров

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-14T10:24:59+03:00

«Единая транспортная дирекция» возобновила перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении с 30 апреля

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За две недели майских праздников по «единому билету» проехало 5 557 пассажиров. Самыми популярными среди направлений стали Ялта и Евпатория, сообщили в пресс-службе «Единой транспортной дирекции».

На сегодняшний день оформлено 116 тысяч 549 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток); из них 71976 билетов в Крым и 44573 – из Крыма.

Напомним, «Единая транспортная дирекция» возобновила перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении с 30 апреля.

По «единому билету» можно проехать, совмещая железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт. Так, пересадки осуществляются на железнодорожных вокзалах Краснодара, Анапы, а также в аэропортах Симферополя и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

ИСТОЧНИК KP.RU