2019-05-14T17:47:44+03:00
Происшествия

Жительница Симферопольского района покончила с собой

Причины смерти устанавливает следствие
Надежда ДАЦЮК
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В поселке Николаевка в Симферопольском районе местная жительница покончила жизнь самоубийством.

Ее обнаружил брат около 19.20 10 мая. Дверь была заперта на ключ с внутренней стороны.

Женщина, которая свела счеты с жизнью, высказывала брату намерение совершить суицид, потому что она невостребована среди родственников и окружения.

Причины смерти устанавливает следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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