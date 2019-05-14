Жительница Симферопольского района покончила с собой
Причины смерти устанавливает следствие
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В поселке Николаевка в Симферопольском районе местная жительница покончила жизнь самоубийством.
Ее обнаружил брат около 19.20 10 мая. Дверь была заперта на ключ с внутренней стороны.
Женщина, которая свела счеты с жизнью, высказывала брату намерение совершить суицид, потому что она невостребована среди родственников и окружения.
Причины смерти устанавливает следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU