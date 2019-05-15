2019-05-15T11:34:06+03:00
Общество

Замглавы администрации Керчи ушел в отставку

Евгений Адаменко написал заявление об увольнении
Александра КОРШУНОВА
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Экс-замглавы администрации Керчи Евгений Адаменко. Фото: Facebook Ларисы ЩербулыЭкс-замглавы администрации Керчи Евгений Адаменко. Фото: Facebook Ларисы Щербулы
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В Керчи ушел в отставку заместитель главы администрации Евгений Адаменко. Об этом в ходе повторного выездного совещания в городе-герое сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- По моим данным, около 50% поручений с предыдущего выездного приема не выполнены или выполнены формально. Отписки, ничего без глубинного понимания…Возможно, кто-то еще к концу совещания напишет заявление об увольнении, коллеги? Предупреждаю, что те поручения, которые даются, они дублируют ваши прямые должностные обязанности. Если этого будет мало, будут очень жесткие меры, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, Евгений Адаменко работал в должности заместителя главы города с 2017 года, он курировал сферу ЖКХ.

Ранее он работал экономистом в "Детско-юношеском клубе физической подготовки" в Керчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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