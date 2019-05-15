18 мая в Крыму пройдут мероприятия, приуроченные 75-летию депортации народов
В Крыму 18 мая пройдут мероприятия, приуроченные к 75-летию депортации народов из Крыма.
В 9.00 начнется возложение цветов к мемориалу в сквере имени Ленина в районе Железнодорожного вокзала.
В 9.30 в память о депортированных народах возложат цветы к мемориалу, установленному у границ Ботанического сада Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
В 10.00 можно будет возложить цветы к мемориалу «Возрождение» около Крымского инженерно-педагогический университета.
Около железнодорожной станции «Сирень» Бахчисарайского района в 11.30 начнутся мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине депортации народов.
В 21.30 на площади Ленина в Симферополе пройдет молодежная акция «Зажги огонь в своем сердце». Желающие принять участие соберутся в 20.40.
Напомним, в период 1941-1944 годов из Крыма депортировали больше 183 тысяч крымских татар. Еще 17 тысяч – это немцы, греки, болгары, армяне, итальянцы. Их обвинили в сотрудничестве с немцами и переселили в Среднюю Азию.
ИСТОЧНИК KP.RU