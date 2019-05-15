2019-05-15T17:17:58+03:00
Общество

В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу

Спасатели ее успешно обезвредили
Александра КОРШУНОВА
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Ее обнаружили рабочие. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике КрымЕе обнаружили рабочие. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым
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На территории детского сада в Керчи, который находится на улице Льва Толстого, нашли металлический предмет. На первый взгляд он напомнил снаряд.

Сообщение о находке поступило от администрации дошкольного учреждения. Его обнаружили работники при выполнении земельных работ по подготовке площадки к строительству.

На место специалисты группы разминирования специального морского отряда Главного управления идентифицировали опасный предмет как авиабомба времен Великой Отечественной войны.

- Со всеми мерами предосторожности она была извлечена из земли и транспортирована на полигон, где позже ее успешно обезвредили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что важную роль сыграла ответственность работников, которые сразу сообщили спасателям о находке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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