В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу
На территории детского сада в Керчи, который находится на улице Льва Толстого, нашли металлический предмет. На первый взгляд он напомнил снаряд.
Сообщение о находке поступило от администрации дошкольного учреждения. Его обнаружили работники при выполнении земельных работ по подготовке площадки к строительству.
На место специалисты группы разминирования специального морского отряда Главного управления идентифицировали опасный предмет как авиабомба времен Великой Отечественной войны.
- Со всеми мерами предосторожности она была извлечена из земли и транспортирована на полигон, где позже ее успешно обезвредили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
В ведомстве отметили, что важную роль сыграла ответственность работников, которые сразу сообщили спасателям о находке.
ИСТОЧНИК KP.RU