В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу

15 Май 17:17 2019-05-15T17:17:58+03:00

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На территории детского сада в Керчи, который находится на улице Льва Толстого, нашли металлический предмет. На первый взгляд он напомнил снаряд.

Сообщение о находке поступило от администрации дошкольного учреждения. Его обнаружили работники при выполнении земельных работ по подготовке площадки к строительству.

На место специалисты группы разминирования специального морского отряда Главного управления идентифицировали опасный предмет как авиабомба времен Великой Отечественной войны.

- Со всеми мерами предосторожности она была извлечена из земли и транспортирована на полигон, где позже ее успешно обезвредили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что важную роль сыграла ответственность работников, которые сразу сообщили спасателям о находке.

ИСТОЧНИК KP.RU