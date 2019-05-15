2019-05-15T18:16:36+03:00
Общество

Часть Симферополя 16 мая останется без воды и света

Это связано с проведением ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
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Водоснабжение будет отсутствовать на центральных улицах столицыВодоснабжение будет отсутствовать на центральных улицах столицыФото: Александра КОРШУНОВА
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В четверг, 16 мая, некоторые центральные улицы Симферополя останутся без воды. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения на проспекте Кирова.

Ограничение будет действовать с 10.00 до 15.00.

КОНКРЕТНО

Без воды останутся такие улицы:

- Севастопольская №2-14

- Турецкая;

- Некрасова;

- Сергеева-Ценского.

Кстати, 16 мая в крымской столице не будет и электроснабжения.

Свет с 8.00 до 17.00 отключат:

- Каменский массив: СТ «Сегмент», СТ «Машиностроитель», СТ «Троянда», СМТ «Сельский

строитель», СТ «Химик», СТ «Связист-телефонист», СТ «Рябина»

- улице Маркевича, 42-48(чет), 29-33(нечет)

- улице Планеристов, 40-60 (чет), 39-51(нечет)

- переулке Планеристов, 2-14(чет), 1-5 (нечет)

- улице Харьковская, 90-100(чет), 89-99(нечет)

- улице Широкая, 40-54(чет), 53а-67(нечет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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