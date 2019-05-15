Часть Симферополя 16 мая останется без воды и света
В четверг, 16 мая, некоторые центральные улицы Симферополя останутся без воды. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения на проспекте Кирова.
Ограничение будет действовать с 10.00 до 15.00.
КОНКРЕТНО
Без воды останутся такие улицы:
- Севастопольская №2-14
- Турецкая;
- Некрасова;
- Сергеева-Ценского.
Кстати, 16 мая в крымской столице не будет и электроснабжения.
Свет с 8.00 до 17.00 отключат:
- Каменский массив: СТ «Сегмент», СТ «Машиностроитель», СТ «Троянда», СМТ «Сельский
строитель», СТ «Химик», СТ «Связист-телефонист», СТ «Рябина»
- улице Маркевича, 42-48(чет), 29-33(нечет)
- улице Планеристов, 40-60 (чет), 39-51(нечет)
- переулке Планеристов, 2-14(чет), 1-5 (нечет)
- улице Харьковская, 90-100(чет), 89-99(нечет)
- улице Широкая, 40-54(чет), 53а-67(нечет).
ИСТОЧНИК KP.RU