Корабли Черноморского флота "уничтожили" самолеты условного противника в Севастополе

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-16T10:30:55+03:00

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Черноморский флот проводит очередные учения: корабли тренируются прикрывать пункт базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника.

Согласно легенде, недруги подняли в воздух самолеты и отправили их в сторону Крымского полуострова. К счастью, данные об этом вовремя попали в центр управления флота.

- Средства ПВО на кораблях флота были приведены в боевую готовность номер один, на взаимодействующие силы флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

По его словам, расчеты ПВО кораблей уничтожили воздушные цели с помощью ракетных и артиллерийских комплексов.

- Цели были условно поражены до совершения захода самолетов на боевой курс и применения ими ракетного вооружения, - подчеркнул Рулев.

В учениях участвовали порядка 10 кораблей ЧФ, в том числе сторожевики «Ладный», «Сметливый» и «Пытливый», а также фрегат «Адмирал Эссен».

ИСТОЧНИК KP.RU