В Евпатории сожгли 38 килограммов незаконных «элитных» сыров

16 Май 16:57 2019-05-16T20:04:31+03:00

Их привезли из стран Евросоюза. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю

Среди них такие сорта, как «Дорблю», «Камамбер» и «Бри»

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В Евпатории государственные инспекторы в ходе рейда обнаружили больше 38 килограммов сыров из Евросоюза и Украины, которые запрещены к ввозу. Реализаторы не смогли представить документы на продукцию.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, среди них оказались такие сорта «элитных» сыров, как «Дорблю», «Камамбер» и «Бри».

- Собственники продукции не представили информацию об оформлении сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке, - отметили в ведомстве.

Сыры изъяли и уничтожили - сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

Напомним, в Ялте в прошлом году также сожгли 43 килограмма сыров без маркировки. Их тоже привезли из стран Евросоюза, на продукцию не было никаких документов.

ИСТОЧНИК KP.RU