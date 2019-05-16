2019-05-16T20:04:31+03:00
Общество

В Евпатории сожгли 38 килограммов незаконных «элитных» сыров

Среди них такие сорта, как «Дорблю», «Камамбер» и «Бри»
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Их привезли из стран Евросоюза. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Крым и СевастополюИх привезли из стран Евросоюза. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю
Изменить размер текста:

В Евпатории государственные инспекторы в ходе рейда обнаружили больше 38 килограммов сыров из Евросоюза и Украины, которые запрещены к ввозу. Реализаторы не смогли представить документы на продукцию.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, среди них оказались такие сорта «элитных» сыров, как «Дорблю», «Камамбер» и «Бри».

- Собственники продукции не представили информацию об оформлении сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке, - отметили в ведомстве.

Сыры изъяли и уничтожили - сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

Напомним, в Ялте в прошлом году также сожгли 43 килограмма сыров без маркировки. Их тоже привезли из стран Евросоюза, на продукцию не было никаких документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма
В Симферополе до конца лета залатают ямы на 102 улицах
В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна
На Евпаторийской развязке в Симферополе перекроют движение
Крымские автостанции на майские праздники обслужили больше 500 тысяч пассажиров
Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму у гражданина Украины нашли пистолет
В Симферополе пройдет акция по сбору опасных отходов
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь получил часы от президента РФ Владимира Путина
Центральную улицу Симферополя 19 мая перекроют для автомобилей
Корабли Черноморского флота "уничтожили" самолеты условного противника в Севастополе
Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в июне
Часть Симферополя 16 мая останется без воды и света
В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу
18 мая в Крыму пройдут мероприятия, приуроченные 75-летию депортации народов
В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля
Замглавы администрации Керчи ушел в отставку
С начала года в Крыму на пожарах погибли 43 человека
В Крыму 15 мая без осадков, туман и до +30 градусов
Жительница Симферопольского района покончила с собой