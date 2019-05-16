В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна
В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна и получил различные травмы. Сейчас он находится в одной из больниц Севастополя.
У матроса, по заключению медработников, перелом ноги и ребер, тупая травма живота и ушиб легкого.
Как рассказал пострадавший, он, по собственной неосторожности, сорвался с трала и упал в пустой накопитель для рыбы, расположенный на борту судна.
На место происшествия для проверки информации выехали сотрудники Севастопольского линейного отделения полиции.
- По итогам разбирательства вынесут процессуальное решение, согласно российского законодательства, в отношении капитана и владельцев судна, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Напомним, в Керчи матрос упал с трапа на палубу. К сожалению, врачи, которые прибыли на место, не смогли спасти мужчину - он получил серьезную травму головы.
ИСТОЧНИК KP.RU