2019-05-16T18:01:13+03:00
Общество

В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна

Мужчина находится в больнице
Александра КОРШУНОВА
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В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна и получил различные травмы. Сейчас он находится в одной из больниц Севастополя.

У матроса, по заключению медработников, перелом ноги и ребер, тупая травма живота и ушиб легкого.

Как рассказал пострадавший, он, по собственной неосторожности, сорвался с трала и упал в пустой накопитель для рыбы, расположенный на борту судна.

На место происшествия для проверки информации выехали сотрудники Севастопольского линейного отделения полиции.

- По итогам разбирательства вынесут процессуальное решение, согласно российского законодательства, в отношении капитана и владельцев судна, - сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Напомним, в Керчи матрос упал с трапа на палубу. К сожалению, врачи, которые прибыли на место, не смогли спасти мужчину - он получил серьезную травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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