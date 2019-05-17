Погода в Крыму 17 мая: По-летнему жарко и сухо

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-17T08:54:27+03:00

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В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Пятница порадует жителей и гостей полуострова теплом и солнышком.

- ВКрыму сохранится сухая, по-летнему жаркая погода, которую обеспечат тропические воздушные массы. Температура воздуха ночью 12…17; днем воздух прогреется до 27…32, на побережье и в горах будет прохладнее 19…24. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с, - рассказали в гидрометцентре Крыма.

Самая теплая морская вода сейчас в Евпатории и Керченском проливе, там Черное море уже прогрелось до 18 градусов. В Азовском чуть холоднее, 17 градусов. В Феодосии, Ялте и Черноморском +16, в Коктебеле и Севастополе +15. Самое холодное море в Алуште, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU