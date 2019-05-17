В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником

СЕГОДНЯ 12:14 2019-05-17T12:14:02+03:00

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В аэропорту крымской столицы сотрудники полиции задержали 65-летнюю женщину, которая прилетела из Москвы. Оказалось, что на борту авиалайнера она, будучи пьяной, закатила скандал.

А после начала драться с бортпроводником - дергала за волосы и ударила по лицу.

Полицейские выяснили, что уроженка Владимирской области вела себя агрессивно весь полет. На замечания экипажа не реагировала.

- При посадке воздушного судна женщина отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. Но ее остановили с предложением вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход. В ответ она устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщину отправили на медосвидетельствование. Сейчас проводится проверка, по которой примут решение в соответствии с законом.

Кстати, Главное Следственное управление Следкома РФ по Крыму также начало проверочные мероприятия по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU