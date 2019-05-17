В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником
В аэропорту крымской столицы сотрудники полиции задержали 65-летнюю женщину, которая прилетела из Москвы. Оказалось, что на борту авиалайнера она, будучи пьяной, закатила скандал.
А после начала драться с бортпроводником - дергала за волосы и ударила по лицу.
Полицейские выяснили, что уроженка Владимирской области вела себя агрессивно весь полет. На замечания экипажа не реагировала.
- При посадке воздушного судна женщина отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. Но ее остановили с предложением вернуться на место, пристегнуться и дождаться разрешения на выход. В ответ она устроила скандал, переросший в драку с бортпроводником, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Женщину отправили на медосвидетельствование. Сейчас проводится проверка, по которой примут решение в соответствии с законом.
Кстати, Главное Следственное управление Следкома РФ по Крыму также начало проверочные мероприятия по факту случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU