Из-за непотушенного костра под Судаком вспыхнул лесной пожар
На трассе Судак-Алушта произошло возгорание лесной подстилки. Согласно предварительной информации, это произошло из-за костра, который туристы оставили не до конца потушенным.
На место сразу выехали спасатели для ликвидации возгорания: 13 человек и 1 единица техники.
- Пожар удалось успешно потушить, его площадь составила 400 квадратных метров. Также с помощью ранцев «Ермак» сотрудники чрезвычайного ведомства осуществили «проливку» тлеющей лесной подстилки во избежание повторного возникновения огня, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.
Он отметил, что таких случаев не должно быть в лесной зоне. Ведь именно таким образом безответственность человека могла привести к катастрофическим последствиям.
ВАЖНО
В Крыму вплоть до 19 мая сохранятся чрезвычайная опасность. Спасатели просят граждан соблюдать необходимые меры безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU