2019-05-17T14:46:26+03:00
Общество

Из-за непотушенного костра под Судаком вспыхнул лесной пожар

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров
Александра КОРШУНОВА
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Его удалось успешно локализовать. Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымЕго удалось успешно локализовать. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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На трассе Судак-Алушта произошло возгорание лесной подстилки. Согласно предварительной информации, это произошло из-за костра, который туристы оставили не до конца потушенным.

На место сразу выехали спасатели для ликвидации возгорания: 13 человек и 1 единица техники.

- Пожар удалось успешно потушить, его площадь составила 400 квадратных метров. Также с помощью ранцев «Ермак» сотрудники чрезвычайного ведомства осуществили «проливку» тлеющей лесной подстилки во избежание повторного возникновения огня, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов.

Он отметил, что таких случаев не должно быть в лесной зоне. Ведь именно таким образом безответственность человека могла привести к катастрофическим последствиям.

ВАЖНО

В Крыму вплоть до 19 мая сохранятся чрезвычайная опасность. Спасатели просят граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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