Центр Севастополя 19 мая перекроют для движения автомобилей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-17T15:39:08+03:00

В городе будут отмечать День детства и юности

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В Севастополе в воскресенье, 19 мая, ограничат движение для автомобилей в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню детства и юности.

В пресс-службе правительства города-героя уточнили, что нельзя будет ездить по улице Ленина от площади Ушакова и до площади Суворова, а также на улицах Портовая и Троллейбусный спуск до окончания мероприятий.

С 9.00 ограничение вводится:

- по маршруту ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова - по просп. Нахимова - пл. Лазарева.

С 16.00 ограничение вводится:

- в Балаклаве на пл. 1-го Мая, участок ул. Калича от пересечения с ул. Новикова и ул. Крестовского до пл. 1-го Мая, на участке ул. Герасима Рубцова от дома № 1 до дома № 13.

Также с 23.00 18 мая до 23.00 19 мая, нельзя будет парковать машины на пл. 1-го Мая, пл. Нахимова и по маршруту формирования и шествия колон по участку ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, по просп. Нахимова, пл. Лазарева.

- На участках ул. Советская от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и ул. Воронина от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестакова 19 мая будет изменено направление одностороннего движения, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU