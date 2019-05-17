2019-05-17T17:28:32+03:00
Недвижимость

На обновление системы водоснабжения Керчи направили 165 миллионов рублей

За эти деньги проведут работы на объектах с максимальным износом
Александра КОРШУНОВА
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Всего для стабилизации общей системы необходимо около 179 миллионов рублей. Фото: пресс-служба МинЖКХ РКВсего для стабилизации общей системы необходимо около 179 миллионов рублей. Фото: пресс-служба МинЖКХ РК
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В Крыму выделили средства на обновление системы водоснабжения и водоотведения Керчи – 164,8 миллиона рублей. Как сообщил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев, работы пройдут на объектах с максимальным износом.

Всего для стабилизации общей системы необходимо около 179 миллионов рублей.

- Около 100 миллионов рублей нужно на приобретение частотных преобразователей, регуляторов давления, установок плавных пусков и вантузов для нормализации давления по уличным сетям. Более 50 миллионов рублей – на реконструкцию аварийного напорного канализационного коллектора, - добавил Черняев.

Объект построили еще в 1946 году и имеет 100% износ.

Реконструкция коллектора поможет предотвратить попадание неочищенных стоков в акваторию Керченского пролива.

Также заменят оборудование с истекшим сроком эксплуатации на нескольких канализационно - насосных станциях и на очистят приемные резервуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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