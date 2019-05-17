В Крыму лже-соцработницы вытащили из-под матраса у старушки 248 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-17T18:22:39+03:00

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В Евпатории у 81-летней пенсионерки мошенницы похитили 248 тысяч рублей, которые женщина хранила под матрасом.

Как рассказал "КП-Крым" собственный источник, к женщине наведались неизвестные молодые женщины. Они представились сотрудниками социальных служб и попросили разменять деньги.

Доверчивая старушка позволила им зайти в дом. Социальные работники ведь! Что может быть плохого?

Но женщины-то никакого отношения к соцслужбам не имели, а просто хотели легкой наживы. Стоило бабушке отвернуться, как ушлые барышни вытащили из-под матраса все деньги, которые накопила жительница Евпатории - 248 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU