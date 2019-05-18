2019-05-18T08:52:34+03:00
Общество

Жарко и сухо: Погода в Крыму на 18 мая

Вода в Черном море прогрелась до 18 градусов
Степан ОСТИНОВ
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В Крыму 18 мая синоптики обещают жаркую и сухую погоду: воздух прогреется ночью до +19, днем до +38 градусов, ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с.

В Симферополе переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до +15…17, днем до +28…30.

- В Севастополе 18 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +23…25, - сообщают в крымском гидрометцентре.

На ЮБК сегодня также будет сухо и малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Столбик термометра покажет ночью +17…19, днем +26…28.

В Керчи без осадков, ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, утром и днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем 25…27.

Температура воды в Черном море +16-18 градусов, в Азовском море +16, в Керченском проливе +19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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