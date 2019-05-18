Глава СК России: Керченскому стрелку явно помогли проникнуть в колледж

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-18T10:59:58+03:00

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Студенту Владиславу Рослякову, который в октябре прошлого года устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, помогли пройти в учреждение через запасной выход, считает глава ледственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему (Владиславу Рослякову. - Ред.) кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», застрелился и все, - рассказал глава СК в интервью «Петербургскому юристу».

Он добавил, что психологи изучают мотивы поступка Рослякова и пришли к выводу, что версия о «Колумбайн» была поводом, но не причиной.

И самое главное, что я получил в качестве подтверждения от психологов – это другая последовательность. Сначала у молодого человека появляется кризис, потом он ищет спасение в интернете, в социальных сетях, некоторые возвращаются, не найдя никакой помощи и поддержки, а некоторые находят выход в «Колумбайне», - отметил Александр Бастрыкин.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше 50 получили травмы. Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

ИСТОЧНИК KP.RU