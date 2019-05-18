2019-05-18T10:59:58+03:00
Общество

Глава СК России: Керченскому стрелку явно помогли проникнуть в колледж

Владислав Росляков все тщательно продумал и «пошел убивать спокойно, выдержанно», добавил Александр Бастрыкин
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Студенту Владиславу Рослякову, который в октябре прошлого года устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, помогли пройти в учреждение через запасной выход, считает глава ледственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему (Владиславу Рослякову. - Ред.) кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», застрелился и все, - рассказал глава СК в интервью «Петербургскому юристу».

Он добавил, что психологи изучают мотивы поступка Рослякова и пришли к выводу, что версия о «Колумбайн» была поводом, но не причиной.

И самое главное, что я получил в качестве подтверждения от психологов – это другая последовательность. Сначала у молодого человека появляется кризис, потом он ищет спасение в интернете, в социальных сетях, некоторые возвращаются, не найдя никакой помощи и поддержки, а некоторые находят выход в «Колумбайне», - отметил Александр Бастрыкин.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше 50 получили травмы. Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида крымских татар [ФОТО]
Жарко и сухо: Погода в Крыму на 18 мая
В Симферополе эвакуируют покупателей из крупного торгового центра
Появилось видео с участием авиадебоширки, которая прилетела из Москвы в Симферополь
В Крыму лже-соцработницы вытащили из-под матраса у старушки 248 тысяч рублей
На обновление системы водоснабжения Керчи направили 165 миллионов рублей
Для ликвидации свалок в Ялте выделят 30 миллионов рублей
В Бахчисарае сняли кошку с 10-метровой березы
Центр Севастополя 19 мая перекроют для движения автомобилей
Из-за непотушенного костра под Судаком вспыхнул лесной пожар
В Крыму на «Тавриде» грузовик столкнулся с 3 легковушками
В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником
В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
В «Ночь музеев» симферопольский аэропорт покажет больше десятка единиц спецтехники
Погода в Крыму 17 мая: По-летнему жарко и сухо
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма