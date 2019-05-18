2019-05-18T13:16:40+03:00
Общество

В Симферополе возложили цветы к мемориалу жертвам геноцида крымских татар [ФОТО]

В Крыму проходят мероприятия, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма
Степан ОСТИНОВ
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В траурном мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя, депутаты Госсовета и крымские татарыВ траурном мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя, депутаты Госсовета и крымские татарыФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе проходят траурные мероприятия, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма.

Так, в сквере им. В.И. Ленина крымской столицы состоялось возложение цветов к мемориалу жертвам геноцида над крымскими татарами.

В мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя Наталья Маленко, депутаты Госсовета Крыма, представители Муфтията республики, родственники депортированных крымских татар и простые крымчане.

К мемориалу сегодня пришли и самые маленькие симферопольцы Фото: Виталий ПАРУБОВ

К мемориалу сегодня пришли и самые маленькие симферопольцыФото: Виталий ПАРУБОВ

Также сегодня в Симферополе в 21.30 на площади им. В.И.Ленина пройдет молодежная акция «Зажги огонь в своем сердце», которая также посвящена 75-й годовщине насильственного переселения народов Крыма. На акцию приглашаются все неравнодушные крымчане.

Кроме того, в городах и районных центрах Республики Крым будут проводиться возложения цветов к памятным знакам, молебны и собрания, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации из Крыма.

Напомним, 18 мая 1944 года началась насильственная депортация крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. В июне того же года были депортированы греки, болгары, армяне. Кроме того, еще раньше - в 1941-1942 годах, с полуострова были выселены немцы и итальянцы.

21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

Не забудем! Фото: Виталий ПАРУБОВ

Не забудем!Фото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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