Подросток из Евпатории покончил с собой из-за угроз и унижений
В Евпатории 15-летний подросток покончил с собой из-за постоянных угроз и жестокого обращения. Свел счеты с жизнью он в гараже.
Предсмертной записки парень не оставил.
По подозрению в доведении подростка до самоубийства задержали 27-летнего гражданина Украины. Он тоже проживает в Евпатории.
Ранее мужчина уже был судим по статьям «Грабеж», «Разбой», «Кража».
Установлено, что он мог довести несовершеннолетнего до суицида.
- Подозреваемый угрожал парню, жестоко с ним обращался и унижал его, - сообщил «КП-Крым» источник.
Сейчас гражданин соседнего государства находится, по нашим данным, под стражей. По месту жительства у него обнаружили несколько мобильных телефонов и ключи от мопеда, которые ранее он украл у погибшего.
Если мужчина будет осужден по статье «доведение до самоубийства», ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU