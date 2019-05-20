Подросток из Евпатории покончил с собой из-за угроз и унижений

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-20T12:40:00+03:00

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В Евпатории 15-летний подросток покончил с собой из-за постоянных угроз и жестокого обращения. Свел счеты с жизнью он в гараже.

Предсмертной записки парень не оставил.

По подозрению в доведении подростка до самоубийства задержали 27-летнего гражданина Украины. Он тоже проживает в Евпатории.

Ранее мужчина уже был судим по статьям «Грабеж», «Разбой», «Кража».

Установлено, что он мог довести несовершеннолетнего до суицида.

- Подозреваемый угрожал парню, жестоко с ним обращался и унижал его, - сообщил «КП-Крым» источник.

Сейчас гражданин соседнего государства находится, по нашим данным, под стражей. По месту жительства у него обнаружили несколько мобильных телефонов и ключи от мопеда, которые ранее он украл у погибшего.

Если мужчина будет осужден по статье «доведение до самоубийства», ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU