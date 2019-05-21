В Крыму «телефонному террористу» грозит три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-21T11:20:14+03:00

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В Крыму сотрудники полиции и ФСБ установили хулигана, которого подозревают в ложном сообщении об акте терроризма. 45-летний мужчина позвонил по номеру «101» и рассказал о существующей угрозе одному из зданий в поселке Ленино.

Специалисты на месте не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, по подозрению в хулиганстве задержали жителя одного из сел Ленинского района. Он полностью признал свою вину.

- Мужчина сообщил, что совершил телефонный звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате личного досмотра у задержанного изъят принадлежащий ему мобильный телефон с сим-картой, с помощью которого был осуществлен звонок, - добавили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит крупный штраф либо до трех лет лишения свободы, или принудительные работы на такой же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU