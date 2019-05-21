В Севастополе до 30 июня перекроют одну из улиц
В Севастополе с 20 мая по 30 июня полностью ограничат движение транспорта на участках улицы Керченская. Это связано с проведением дорожных работ, передает пресс-служба правительства города-героя.
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Движение перекроют:
- от пересечения с ул. Партизанской до ул. Генерала Петрова,
- от ул. Генерала Петрова до ул. Демидова,
- от ул. Демидова до ул. Адмирала Октябрьского.
Кроме того, с 15 июня вводится ступенчатое понижение ограничения максимальной скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 Н-013 «Подъезд к урочищу Батилиман», км 0+020 - 50 км/ч, км 0+147 - 40 км/ч, км 0+402 - 30 км/ч.
А также ограничение максимальной скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 Н-233 ул. Адмирала Октябрьского, км 0+570.
- Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - дополнили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU