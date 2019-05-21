В Севастополе до 30 июня перекроют одну из улиц

21 Май 11:56 2019-05-21T12:11:39+03:00

Это связано с проведением дорожных работ

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В Севастополе с 20 мая по 30 июня полностью ограничат движение транспорта на участках улицы Керченская. Это связано с проведением дорожных работ, передает пресс-служба правительства города-героя.

КОНКРЕТНО

Движение перекроют:

- от пересечения с ул. Партизанской до ул. Генерала Петрова,

- от ул. Генерала Петрова до ул. Демидова,

- от ул. Демидова до ул. Адмирала Октябрьского.

Кроме того, с 15 июня вводится ступенчатое понижение ограничения максимальной скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 Н-013 «Подъезд к урочищу Батилиман», км 0+020 - 50 км/ч, км 0+147 - 40 км/ч, км 0+402 - 30 км/ч.

А также ограничение максимальной скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 Н-233 ул. Адмирала Октябрьского, км 0+570.

- Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - дополнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU