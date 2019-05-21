2019-05-21T17:17:51+03:00
Общество

В Крыму больше 120 пляжей подготовили к работе в курортный сезон

Они отвечают нормам безопасности
Александра КОРШУНОВА
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Всего в Крыму насчитывается 441 пляжВсего в Крыму насчитывается 441 пляжФото: Галина КОВАЛЕНКО
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К работе в курортный сезон в Крыму допустили 128 пляжей из 282, которые подали заявки. Как рассказал начальник Центра Госинспекции по маломерным судам Булат Каюмов, работа в этом направлении ведется постоянно, а цифры - корректируются.

- У нас сейчас проводится очень плотная работа. Мы выясним, кто еще не готов к курортному сезону, и в срочном режиме приводим территорию в соответствие, - отметил начальник.

Каюмов сообщил, что всего в Крыму насчитывается 441 пляж.

- Мы (ГИМС - прим.Ред.) проводим допуск пляжа в плане обеспечения безопасности. На территориях должны быть вышки, спасательные круги, обученные спасатели и конца "Александрова", - дополнил Каюмов.

СПРАВКА "КП"

Конец "Александрова" - средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой плавучий тонкий корабельный трос, длиной около 30 м, с петлей диаметром около 40 см и двумя поплавками ярко-оранжевого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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