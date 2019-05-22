Уснул за рулем: На трассе «Таврида» два грузовика столкнулись с пассажирским автобусом
В среду, 22 мая, примерно в 7 часов утра на трассе «Таврида», в районе села Батальное произошла авария. Там столкнулись два грузовика и пассажирский автобус.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по предварительным данным пострадали 4 человека.
В ведомстве рассказали, что 57-летний водитель МАЗа, двигаясь со стороны Феодосии в Керчь, уснул за рулем. Из-за этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАЗ.
Он пытался уйти от столкновения в результате чего врезался с автобусом БАЗ A079.14.
- После этого он продолжил движение прямо и влево по ходу движения с последующим опрокидыванием. Предварительно, в результате ДТП пострадали 4 человека, - добавили в пресс-службе МВД.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU