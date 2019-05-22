Уснул за рулем: На трассе «Таврида» два грузовика столкнулись с пассажирским автобусом

22 Май 10:20 2019-05-22T10:22:44+03:00

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В среду, 22 мая, примерно в 7 часов утра на трассе «Таврида», в районе села Батальное произошла авария. Там столкнулись два грузовика и пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по предварительным данным пострадали 4 человека.

В ведомстве рассказали, что 57-летний водитель МАЗа, двигаясь со стороны Феодосии в Керчь, уснул за рулем. Из-за этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем МАЗ.

Он пытался уйти от столкновения в результате чего врезался с автобусом БАЗ A079.14.

- После этого он продолжил движение прямо и влево по ходу движения с последующим опрокидыванием. Предварительно, в результате ДТП пострадали 4 человека, - добавили в пресс-службе МВД.

Обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU