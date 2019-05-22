Уроженка Ростовской области воровала у жительниц Симферополя кошельки на рынках

22 Май 11:12 2019-05-22T11:12:58+03:00

Она приехала в крымскую столицу именно с этой целью

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В отдел полиции Симферополя поступили заявления от местных жительниц о том, что у них украли кошельки. Это произошло на одном из рынков крымской столицы. В одном из них находилось 50 тысяч рублей, а в другом - 77 тысяч.

Общая сумма похищенных средств - 117 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступлений ранее не судимую 25-летнюю жительницу Ростовской области.

Она призналась в совершении преступления.

- С ее слов, она приехала в Симферополь для совершения карманных краж в людных местах, прежде всего на больших рынках. Все похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отношении девушки возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU