Уроженка Ростовской области воровала у жительниц Симферополя кошельки на рынках
В отдел полиции Симферополя поступили заявления от местных жительниц о том, что у них украли кошельки. Это произошло на одном из рынков крымской столицы. В одном из них находилось 50 тысяч рублей, а в другом - 77 тысяч.
Общая сумма похищенных средств - 117 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступлений ранее не судимую 25-летнюю жительницу Ростовской области.
Она призналась в совершении преступления.
- С ее слов, она приехала в Симферополь для совершения карманных краж в людных местах, прежде всего на больших рынках. Все похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В отношении девушки возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU