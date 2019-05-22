2019-05-22T18:08:16+03:00
Звезды

Михаил Боярский: Севастополь и Санкт-Петербург - это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики!

Актер приехал на открытие Международного кинофестиваля «Золотой Витязь»
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Михаил Боярский приехал в Севастополь на открытие фестиваля всего на деньМихаил Боярский приехал в Севастополь на открытие фестиваля всего на деньФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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Известный российский актер Михаил Боярский приехал в Севастополь на открытие Международного фестиваля «Золотой Витязь» всего на сутки. Но, как рассказал артист, город русских моряков он очень любит, уважает и часто здесь бывал.

- Самые сильные впечатления у меня в данный момент от поставленных идей фестиваля, - признался Боярский. – Хотя о Севастополе говорю со слезами на глазах, я бредил в свое время Матросом Кошкой. Севастополь также схож с Санкт-Петербургом – это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики!

Боярский рассказал о своем герое в гардемаринах Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Боярский рассказал о своем герое в гардемаринахФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Севастопольцам Боярский пожелал, чтобы их город был таким же красивым, чтобы все были здоровы и самое главное, чтобы дети были счастливы.

Кстати, как добавил актер, спустя много лет он понял, что семья для человека - главное. Сейчас помимо своей актерской деятельности он старается больше времени уделить внукам - одному семь лет, другому 6 месяцев.

- Моя самая большая проблема – это внуки, хочу, чтобы они были здоровые и чтобы один пошел в школу, а другой в детский сад. А что касается кино – это все здорово, весело, но не только в кино счастье. Счастье в близких людях, в друзьях, детях…

Затронул Боярский немного тему и съемок четвертой части легендарного фильма о гардемаринах, который снимает режиссер Светлана Дружинина.

- Там много конных трюков, драки, морская тема, а также тема России, Крыма. Что касается меня, у моего героя мало любви, и я играю подлеца, злодея, такое досталось амплуа. Мой герой - злобный старик, которого волнуют деньги и он хочет всем навредить. Поэтому эта роль отличается от прежних частей гардемарин. Съемки в самом начале. Месяц я снимался здесь, в Севастополе. Сейчас у нас сцены в Москве и затем снова вернемся на море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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