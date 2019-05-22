2019-05-22T21:04:55+03:00
Звезды

"Море холодное? Буду купаться каждый день": В Севастополь приехал главный дальнобойщик России Владимир Гостюхин

Актер является участником ежегодного кинофорума "Золотой Витязь"
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Актер обожает плавать в мореАктер обожает плавать в мореФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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XXVIII Международный кинофорум «Золотой Витязь» открылся в Севастополе 22 мая. На открытие приехали звезды театра и кино, деятели искусства, которые традиционно принимают участие в фестивале. Среди приглашенных гостей и один из авторов создания фестиваля – известный дальнобойщик России, заслуженный артист Владимир Гостюхин.

Во время прошлого своего визита в Севастополь Гостюхин рассказывал «Комсомольской правде - Крым» о своей страсти к морю. В этом году его, как оказалось, ждал приятный сюрприз.

Гостюхин отметил, что никакой фильм в последнее время его не впечатлил Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Гостюхин отметил, что никакой фильм в последнее время его не впечатлилФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- В этом году меня поселили прямо около моря, достаточно просто спуститься. И чтобы я пропустил такую возможность – окунуться в море – не-е-ет. Я думаю, что буду каждое утро плавать. Прохладная вода? Ну и что! В этом году мне повезет. Раньше не получалось, удавалось окунуться только, когда нас вывозили в Балаклаву, - рассказал «КП» актер.

Говоря о кино – все-таки фестиваль посвящен именно этому, Владимир Гостюхин с горечью отметил, что никакой фильм в последнее время его не впечатлил, несмотря даже на громкую рекламу.

- Ребята, коллеги говорят, что фильм «Балканский рубеж» оправдывает все ожидания, я доверяю их вкусам, а они строгие! Собираюсь его посмотреть. Думаю, что буду удивлен этим фильмом. В советские времена никогда не было пустой рекламы. Люди приходили в зал, и уносили свои впечатления о фильме, и это разлеталось по всей стране. Сейчас искусственно надувается реклама о фильме, идет спекуляция на патриотизме, отметил разочарованно Владимр Гостюхин.

Добавив, что в программе кинофорума "Золотой Витязь", к счастью, собраны достойные для просмотра кинокартины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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