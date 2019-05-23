Василий Ливанов: «Взрослые младенцы, как Мамаев и Кокорин – это страшно»

23 Май 12:29 2019-05-23T12:29:37+03:00

В Севастополь Ливанов прилетел со своей супругой Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Среди участников 28-го Международного кинофорума «Золотой Витязь», который стартовал в Севастополе 22 мая, народный артист России – Василий Ливанов, знаменитый Шерлок Холмс страны.

Во время кинофорума ему будет вручена высшая награда «Золотого Витязя» - медаль имени С.Ф.Бондарчука за фильм «Медный всадник России», который он презентует также на кинофестивале.

Во время пресс-конференции, которая прошла перед открытием кинофорума в Севастополе, Василий Ливанов высказал мысль, что было бы неплохо, ели бы молодежь изучала историю через кинематограф. Но для этого, конечно, необходимо показывать хорошее кино, с чем сейчас в стране большая проблема. И причина во взглядах нынешнего поколения…

- Пример – футболисты Кокорин и Мамаев, эти пьяные драки… Они младенцы, которые пресмыкаются перед настоящим. Если будет еще одно поколение младенцев, стране придет конец, взрослые младенцы – это очень страшно, - посетовал Василий Ливанов.

В Севастополь Ливанов прилетел со своей супругой, и они вместе прошли по красной дорожке во время открытия форума 22 мая.

Напомним, с 22 по 31 мая гости и жители Севастополя могут насладиться высоконравственными фильмами режиссеров из 25 стран мира. В кинотеатрах города будет представлено 180 кинолент.

С программой можно ознакомиться на официальном сайте «Золотого Витязя».

ИСТОЧНИК KP.RU