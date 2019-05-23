Украинец пытался провезти в Крым запрещенные лекарства
На пункте пропуска в Джанкое пограничники и сотрудники таможни обнаружили у гражданина Украины лекарства, в составе которых вещество, запрещенное к ввозу. Он пытался провезти их в Крым.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, у мужчины, жителя Харьковской области, нашли пять упаковок препарата.
- Несмотря на свободную реализацию через аптечные сети данного медикамента, в своем составе он содержит вещество, оборот которых в РФ ограничен, - добавили в Погрануправлении.
Мужчина рассказал, что просто не знал правила провоза грузов и товаров, ограниченных к перемещению через госграницу. После разъяснительной беседы у него изъяли лекарства и пропустили через границу.
В ведомстве отметили, что за последний месяц это уже четвертый случай выявления запрещенных лекарственных препаратов.
ВАЖНО
Ознакомиться с перечнем, правилами и нормами провоза грузов и товаров, разрешенных к ввозу в РФ, можно на официальном сайте Федеральной таможенной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU