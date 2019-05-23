Украинец пытался провезти в Крым запрещенные лекарства

23 Май 15:48 2019-05-23T15:48:52+03:00

Это уже четвертый случай за последний месяц

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На пункте пропуска в Джанкое пограничники и сотрудники таможни обнаружили у гражданина Украины лекарства, в составе которых вещество, запрещенное к ввозу. Он пытался провезти их в Крым.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, у мужчины, жителя Харьковской области, нашли пять упаковок препарата.

- Несмотря на свободную реализацию через аптечные сети данного медикамента, в своем составе он содержит вещество, оборот которых в РФ ограничен, - добавили в Погрануправлении.

Мужчина рассказал, что просто не знал правила провоза грузов и товаров, ограниченных к перемещению через госграницу. После разъяснительной беседы у него изъяли лекарства и пропустили через границу.

В ведомстве отметили, что за последний месяц это уже четвертый случай выявления запрещенных лекарственных препаратов.

ВАЖНО

Ознакомиться с перечнем, правилами и нормами провоза грузов и товаров, разрешенных к ввозу в РФ, можно на официальном сайте Федеральной таможенной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU