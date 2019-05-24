В Крыму с 24 по 27 мая объявили чрезвычайную пожарную опасность
С 24 по 27 мая в Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Министр МЧС РК Сергей шахов сообщил, что нужно соблюдать необходимые правила безопасности.
ВАЖНО
В связи с чрезвычайной пожарной опасностью запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU