В Крыму с 24 по 27 мая объявили чрезвычайную пожарную опасность

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-24T09:30:59+03:00

Сотрудники МЧС просят крымчан быть осторожными и соблюдать правила безопасности

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С 24 по 27 мая в Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности. Министр МЧС РК Сергей шахов сообщил, что нужно соблюдать необходимые правила безопасности.

ВАЖНО

В связи с чрезвычайной пожарной опасностью запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU