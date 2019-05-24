2019-05-24T13:34:49+03:00
Общество

Центральную часть Севастополя 26 мая ограничат для движения транспорта

Это связано с проведением фестиваля «ВелоПобеда-2019»
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе 26 мая ограничат движение транспорта с 10.00 до 15.00. В городе в этот день пройдет фестиваль «ВелоПобеда - 2019», сообщили в пресс-службе города-героя.

- Ограничение вводится на участках по пл. Нахимова - просп. Нахимова - ул. Большая Морская - ул. Гоголя - по участку просп. Генерала Острякова от ул. Гоголя до ТЦ «Океан» - ул. Николая Музыки - ул. 4-я Бастионная - пл. Ушакова - ул. Ленина - пл. Нахимова, - добавили в Правительстве Севастополя.

Также с 23.00 25 мая и до 23.00 26 мая запретят остановку и стоянку машин на площади Нахимова.

Это не распространяется на транспорт экстренных служб, технической группы и участников мероприятия

Кстати, в Севастополе до 30 июня перекроют участки на улице Керченской.

Движение перекроют:

- от пересечения с ул. Партизанской до ул. Генерала Петрова,

- от ул. Генерала Петрова до ул. Демидова,

- от ул. Демидова до ул. Адмирала Октябрьского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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