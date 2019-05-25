Жительница Ялты призналась случайному прохожему в убийстве

25 Май 16:20 2019-05-25T16:20:01+03:00

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы

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В Ялте к сотрудникам полиции обратился мужчина, который сообщил, что неизвестная женщина подошла к нему на улице и призналась в убийстве.

Следователи выехали на место происшествия и обнаружили лежащего на полу человека с признаками ножевого ранения и следами крови на одежде.

В этот момент потерпевший был еще жив.

Его в экстренном порядке увезли в больницу. Врачи диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение грудной клетки.

- От полученных телесных повреждений 43-летний гражданин скончался, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить лично подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя жительница Ялты.

Сейчас женщина находится под стражей. Подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU