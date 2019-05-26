2019-05-26T18:57:11+03:00
Общество

Вандалы испортили картину на стене "подземки" в Симферополе

Работу художника закрасили черным [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Черный список Симферополя / ВКонтактеФото: Черный список Симферополя / ВКонтакте
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Неизвестные вандалы испортили рисунки, которыми украсили подземный переход в Симферополе в районе Куйбышевского рынка. Жители крымской столицы возмущены.

- Кто-то постарался, украсил город, глазу приятно, но нет же, надо фигню какую-то несуразную поверх нарисовать, - написал анонимный пользователь группы "Черный список Симферополя" ВКонтакте, сделавший фото.

- Такое классное оформление было подземки. Мало где в Симферополе такое было, - посетовал интернет-пользователь Артем.

- На лице бы им нарисовать, - поддерживает его Алина.

Фото: Черный список Симферополя / ВКонтакте

Фото: Черный список Симферополя / ВКонтакте

Но нашлись и те, кто одобрил вандализм.

- По факту китчевую бездарную рекламу застройщиков зарисовали правильным стрит-артом, - заявил в соцсетях Дмитрий.

- Эти люди так и останутся в Советском Союзе, где уличные движения принимались за дикость, - добавил Ахтем.

Остальных пользователей шокировал такой взгляд на вещи.

- Не ожидала, что люди будут поддерживать уродов с баллончиками с черной краской. Одно время каждый день ходила через переход и было приятно. Сделали переход красивым, что плохого? У нас никогда не будет нормального города, Симферополь так и останется неухоженным, с травой по колено и черным тупым "стритартом" на стенах в переходе, пока есть люди которые это одобряют, - заявила жительница Симферополя Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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