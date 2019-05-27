В Крыму на трассе «Таврида» начался монтаж пешеходных переходов
На первом этапе федеральной трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж пролетных строений пешеходных путепроводов. Основными несущими элементами служат металлические балки, которые располагаются по краям прохожей части.
- Монтаж ведется на трех пешеходниках из тридцати, которые будут построены на 250 километрах трассы, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании Григорий Назаров.
Над пролетным строением установят навес из поликарбоната, уложенного на металлический каркас.
Чтобы не допустить попадания каких-то предметов с путепровода на проезжую часть, боковое пространство закроют металлической сеткой.
Монтаж пешеходных переходов на трассе "Таврида".На федеральной трассе "Таврида" начался монтаж пешеходных переходов. Видео: пресс-служба АО "ВАД".! другой источник
Также на пролетных строениях и лестничных спусках установят перильное ограждение.
- Для того, чтобы переходами могли комфортно пользоваться представители маломобильных групп граждан, внутри лестничных спусков будут установлены лифты, - добавили в пресс-службе.
Работать пешеходные переходы начнут работать в конце 2020 года, после ввода «Тавриды» в эксплуатацию.
ИСТОЧНИК KP.RU