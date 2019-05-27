В Крыму на трассе «Таврида» начался монтаж пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-27T11:04:43+03:00

Их введут в эксплуатацию в конце 2020 года

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На первом этапе федеральной трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж пролетных строений пешеходных путепроводов. Основными несущими элементами служат металлические балки, которые располагаются по краям прохожей части.

- Монтаж ведется на трех пешеходниках из тридцати, которые будут построены на 250 километрах трассы, сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании Григорий Назаров.

Над пролетным строением установят навес из поликарбоната, уложенного на металлический каркас.

Чтобы не допустить попадания каких-то предметов с путепровода на проезжую часть, боковое пространство закроют металлической сеткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2720" height="1530" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/711150" frameborder="0"></iframe> Монтаж пешеходных переходов на трассе "Таврида".На федеральной трассе "Таврида" начался монтаж пешеходных переходов. Видео: пресс-служба АО "ВАД".! другой источник

Также на пролетных строениях и лестничных спусках установят перильное ограждение.

- Для того, чтобы переходами могли комфортно пользоваться представители маломобильных групп граждан, внутри лестничных спусков будут установлены лифты, - добавили в пресс-службе.

Работать пешеходные переходы начнут работать в конце 2020 года, после ввода «Тавриды» в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU