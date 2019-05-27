Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-27T13:27:02+03:00

Она продлится с 28 по 31 мая

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В МЧС сообщили крымчанам о надвигающейся пожарной опасности. Предупреждение будет действовать с 28 по 31 мая.

Как рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов, необходимо соблюдать меры безопасности.

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, а также оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU