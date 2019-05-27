Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В МЧС сообщили крымчанам о надвигающейся пожарной опасности. Предупреждение будет действовать с 28 по 31 мая.
Как рассказал министр МЧС по РК Сергей Шахов, необходимо соблюдать меры безопасности.
Запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, а также оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU