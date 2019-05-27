В Ялте няня обокрала своего работодателя
В Ялте к полицейским обратился 24-летний парень, который рассказал, что у него из дома пропали деньги. В день, когда это случилось, у них работала няня – она присматривала за детьми.
Именно после ее ухода он и обнаружил пропажу 10 тысяч рублей. После этого женщина перестала выходить на связь.
После розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.
Ею оказалась 24-летняя девушка. Она уже дала признательные показания.
- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Девушке грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU