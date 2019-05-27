2019-05-27T15:55:49+03:00
Происшествия

В Ялте няня обокрала своего работодателя

Она вынесла из дома 10 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Девушке грозит до пяти лет тюрьмыДевушке грозит до пяти лет тюрьмыФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Ялте к полицейским обратился 24-летний парень, который рассказал, что у него из дома пропали деньги. В день, когда это случилось, у них работала няня – она присматривала за детьми.

Именно после ее ухода он и обнаружил пропажу 10 тысяч рублей. После этого женщина перестала выходить на связь.

После розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.

Ею оказалась 24-летняя девушка. Она уже дала признательные показания.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Девушке грозит лишение свободы сроком на пять лет.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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