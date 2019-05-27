2019-05-27T16:27:30+03:00
Происшествия

Полицейские в Крыму изъяли крупную партию наркотиков

Преступники продавали опасные вещества через Интернет
Александра КОРШУНОВА
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Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по Республике КрымПодозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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На трассе Симферополь-Севастополь, в районе села Приятное Свидание, полицейские остановили легковой автомобиль марки Subaru. В нем находились 25-летний водитель и 19-летний пассажир.

При осмотре машины там нашли и изъяли 41 полимерный сверток с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы, выяснилось, что в них наркотическое средство амфетаминовой группы «мефедрон».

Затем последовал обыск в гараже.

-Там обнаружили 129 таблеток синего цвета, 20 бумажных свертков, 3 полимерных пакета и большое количество упаковочных материалов, и электронные весы, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Оказалось, что подозреваемые продавали наркотики через Интернет. Также удалось установить их «поставщика» и схему виртуальных платежей через электронные кошельки.

Всего у них изъяли 157 гр. психотропного вещества «амфетамин», 90 гр. группы «мефедрона», 65 гр. наркотического средства «MDMA» и «метамфетамина», а также чуть более 2 гр. психостимуляторов (так называемые «марки»).

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, им грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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