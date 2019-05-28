Во весь рост: В Крыму показали проект памятника Амет-Хану Султану
В Крыму утвердили проект памятника легендарному летчику-асу, дважды Герою Советского союза Амет-Хану Султану утвержден. Над проектом работал известный скульптор Айдера Алиева.
По проекту Амет-Хан Султан представлен в советской форме летчика, именно в ней он защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.
Впервые памятник Герою Советского союза появится «во весь рост». Его отольют из бронзы и установят на пьедестал, отделанный гранитом.
- В целом высота составит около 4,5 метров. Создатели творчески подошли к проекту: за фигурой прославленного аса - два выступа скалы в форме крыльев, которые символизируют несломленный дух, крепкую волю и высочайшее пилотажное мастерство нашего земляка, а также напоминают о малой Родине Амет-Хана Султана - Алупке, - рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Памятник откроют в Симферополе 25 октября 2019 года, возле Центрального рынка.
Также меценаты озеленят территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU