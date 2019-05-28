Во весь рост: В Крыму показали проект памятника Амет-Хану Султану

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-28T13:55:20+03:00

Он будет отлит из бронзы

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В Крыму утвердили проект памятника легендарному летчику-асу, дважды Герою Советского союза Амет-Хану Султану утвержден. Над проектом работал известный скульптор Айдера Алиева.

По проекту Амет-Хан Султан представлен в советской форме летчика, именно в ней он защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Впервые памятник Герою Советского союза появится «во весь рост». Его отольют из бронзы и установят на пьедестал, отделанный гранитом.

- В целом высота составит около 4,5 метров. Создатели творчески подошли к проекту: за фигурой прославленного аса - два выступа скалы в форме крыльев, которые символизируют несломленный дух, крепкую волю и высочайшее пилотажное мастерство нашего земляка, а также напоминают о малой Родине Амет-Хана Султана - Алупке, - рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Памятник откроют в Симферополе 25 октября 2019 года, возле Центрального рынка.

Также меценаты озеленят территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU