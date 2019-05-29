2019-05-29T14:38:28+03:00
Общество

Аксенов остался доволен работой администрации Симферополя

Глава отметил, что ситуация в городе улучшается
Александра КОРШУНОВА
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Он провел выездное совещание в крымской столице. Фото: Facebook Сергея АксеноваОн провел выездное совещание в крымской столице. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Глава Крыма остался доволен работой администрации Симферополя. Оценку он дал в ходе выездного совещания в крымской столице по проблемным вопросам.

- Ситуация улучшается. Наталья Федоровна провела большую работу. Видно, что ситуация меняется, но она далека от идеала, - отметил Аксенов.

Но в свою очередь он сделал акцент на том, что еще не до конца сформирована штатная численность тех подразделений, которые занимаются уборкой города.

Кроме того, Сергей Аксенов призвал власти крымской столицы усилить контроль по выполнению поручений.

- Каждый квадратный метр территории города должен быть расписан и у него должна быть фамилия ответственного, - резюмировал глава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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