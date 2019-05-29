Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили от мусора
В Симферополе спасатели провели очистку русла реки Малый Салгир в районе поворота на улицу Луговая. За два часа сотрудники МЧС убрали мусор под мостом и в речке.
Всего удалось собраться более трех кубических метров мусора.
Часто жители столицы бросают в реку бытовой мусор. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Чистый берег».
- К сожалению, несознательные граждане выбрасывают бытовые отходы куда им вздумается, не заботясь об окружающей среде, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.
Кроме того, в поселке Николаевка Симферопольского района убрали береговую линию протяженность около двух километров. Там собрали битое стекло, пластик и другие бытовые отходы.
Собранный на побережье мусор, вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.
ИСТОЧНИК KP.RU