2019-05-29T16:36:17+03:00
Общество

Русло реки Малый Салгир в Симферополе очистили от мусора

Удалось собрать больше трех кубических метров мусора
Александра КОРШУНОВА
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Для этого спасателям понадобилось два часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКДля этого спасателям понадобилось два часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В Симферополе спасатели провели очистку русла реки Малый Салгир в районе поворота на улицу Луговая. За два часа сотрудники МЧС убрали мусор под мостом и в речке.

Всего удалось собраться более трех кубических метров мусора.

Часто жители столицы бросают в реку бытовой мусор. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Часто жители столицы бросают в реку бытовой мусор. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Чистый берег».

- К сожалению, несознательные граждане выбрасывают бытовые отходы куда им вздумается, не заботясь об окружающей среде, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Кроме того, в поселке Николаевка Симферопольского района убрали береговую линию протяженность около двух километров. Там собрали битое стекло, пластик и другие бытовые отходы.

Собранный на побережье мусор, вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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