В Евпатории мама и сын попытались подкупить за 420 тысяч начальника местного отдела ФСБ
Житель Евпатории попался сотрудникам ФСБ за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружия. Вместе со своей мамой попытался подкупить правоохранителя - и заработал себе еще одну статью.
Мать и сын предложили 420 000 рублей взятку начальнику территориального отдела регионального управления ФСБ. Тот, конечно, на словах согласился - но сам тем временем доложил о попытке подкупа вышестоящему начальству.
Солидную сумму взятки члены преступного семейства решили принести прямо в служебный кабинет начальника отдела ФСБ. Там их и задержали правоохранители.
Следственный комитет возбудил в отношении матери и сына уголовное дело за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
- В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СКР. - Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU