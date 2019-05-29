2019-05-29T18:55:12+03:00
Происшествия

В Евпатории мама и сын попытались подкупить за 420 тысяч начальника местного отдела ФСБ

Мужчина не хотел садиться в тюрьму за наркотики и незаконное хранение оружия, а получил еще одну статью - за дачу взятки
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Житель Евпатории попался сотрудникам ФСБ за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружия. Вместе со своей мамой попытался подкупить правоохранителя - и заработал себе еще одну статью.

Мать и сын предложили 420 000 рублей взятку начальнику территориального отдела регионального управления ФСБ. Тот, конечно, на словах согласился - но сам тем временем доложил о попытке подкупа вышестоящему начальству.

Солидную сумму взятки члены преступного семейства решили принести прямо в служебный кабинет начальника отдела ФСБ. Там их и задержали правоохранители.

Следственный комитет возбудил в отношении матери и сына уголовное дело за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

- В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СКР. - Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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