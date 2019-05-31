Переменная облачность и до +33 градусов жары: Прогноз погоды в Крыму на 31 мая

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-31T07:13:42+03:00

В Крым пришла настоящая жара Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Осадков на полуострове не ожидается

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В Симферополе 31 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15…17 градусов, днем 31…33 градусов.

В Севастополе также переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма 31 мая в пятницу также без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

В Керчи в пятницу малооблачно. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 19…21 градусов, днем 30…32 градусов.

Напомним, в Крыму на 30-31 мая сохраняется штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU