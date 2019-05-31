Симферопольский аэропорт официально назван именем Ивана Айвазовского

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-31T14:41:24+03:00

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Международный аэропорт Симферополь официально получил имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» подписал президент РФ Владимир Путин.

- Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством следующим аэропортам: … международному аэропорту Симферополь – имя И.К. Айвазовского, – указано в тексте документа.

Напомним, проект «Великие имена России» проводился с 11 октября прошлого года по 30 ноября. В рамках конкурса 45 российских аэропортов получили имена великих соотечественников.

По итогам проекта имя Ивана Айзазовского 4 декабря было названо победителем, так симферопольский аэропорт получил имя художника-мариниста.

ИСТОЧНИК KP.RU