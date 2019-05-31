Симферопольский аэропорт официально назван именем Ивана Айвазовского
Международный аэропорт Симферополь официально получил имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» подписал президент РФ Владимир Путин.
- Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством следующим аэропортам: … международному аэропорту Симферополь – имя И.К. Айвазовского, – указано в тексте документа.
Напомним, проект «Великие имена России» проводился с 11 октября прошлого года по 30 ноября. В рамках конкурса 45 российских аэропортов получили имена великих соотечественников.
По итогам проекта имя Ивана Айзазовского 4 декабря было названо победителем, так симферопольский аэропорт получил имя художника-мариниста.
ИСТОЧНИК KP.RU