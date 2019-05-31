Россельхознадзор: В Крыму ветслужба сфальсифицировала акты о прививках для животных

СЕГОДНЯ 17:58 2019-05-31T17:58:06+03:00

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Полиция и Россельхознадзор нашли в Бахчисарайском районе "тайное захоронение" непригодных к использованию вакцин - 28 тысяч доз!

- Препараты, частично просроченные, находились в недопустимых условиях, в нежилых помещениях, принадлежащих Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру и были предназначены для прививок животных против ряда опасных заболеваний – бешенства, болезни Ньюкасла, сибирской язвы и других, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - При этом, согласно отчетам ветеринарной службы, эта вакцина была израсходована по назначению в полном объеме.

Как выяснили позднее правоохранители, по указанным в актах адресам животных не вакцинировали: подписи оказались фальшивыми, клички и количество якобы привитых питомцев не соответствовало действительности.

- В связи с этим ситуация с заболеваемостью на полуострове вызывает обеспокоенность. Так, только за четыре месяца текущего года зафиксировано 16 случаев бешенства животных, в то время как за весь 2018 год было 35 вспышек, - отметили в Россельхознадзоре.

Все материалы, касающиеся обнаруженного "тайника", переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU