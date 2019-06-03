В Крыму расчетные комплексы тренируются наносить ракетные удары по морским целям

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-03T10:44:39+03:00

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В районах Крымского полуострова расчеты ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям. Они отрабатывают практические навыки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша

- Экипажи стартовых батарей обучаются способам размещения техники на позициях в различных ландшафтах местности, задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

В процессе тренировки военные должны научиться находить наводные цели, выдавать целеуказания, подготавливать комплексы к нанесению ракетных ударов в различной обстановке и проводить электронные пуски ракет по условному противнику.

Всего к учениям привлекли 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU