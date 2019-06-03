В крымских мечетях 4 июня пройдет праздничный намаз
Во вторник, 4 июня, в 6.00 в мечетях Крыма пройдет праздничный намаз на Ораза-байрам. В крымской столице он состоится в зале Дворца культуры профсоюзов.
- В 6.00 духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев традиционно начнет читать проповедь, затем проведет коллективный байрам-намаз, - рассказали в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.
СПРАВКА «КП»
Ораза-байрам - праздник окончания поста (Ид аль-Фитр) - отмечается первые три дня месяца Шевваль.
До праздничного намаза верующие дают милостыню, пожертвования в пользу малоимущих, нуждающихся, путников. После праздничной молитвы мусульмане накрывают столы. Люди приглашают друг друга на праздничные угощения, посещают своих родителей, родственников, больных, дарят им подарки.
В это время принято посещать могилы своих усопших близких, читая суры из Корана и просить у Аллаха облегчить их участь.
ИСТОЧНИК KP.RU