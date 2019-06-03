2019-06-03T15:48:02+03:00
Происшествия

В Севастополе отправили в тюрьму бывших работников прокуратуры

Сотрудники попались на попытке мошенничества в особо крупном размере
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Фото: пресс-служба Севастопольского городского судаФото: пресс-служба Севастопольского городского суда
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В Севастополе двоих бывших сотрудников прокуратуры осудили за покушение на мошенничество с использованием служебного положения.

В 2018 году прокуроры с помощью общего знакомого, выступавшего в качестве посредника, пытались заставить выплатить им 2 миллиона рублей. Это должен был сделать подрядчик, который победил в конкурсе на благоустройство пляжа «Парк Победы».

Взамен они обещали, что не станут признавать данный контракт незаконным, воспользовавшись своими служебными полномочиями.

Примечательно, что на самом деле сотрудники не имели никакой возможности повлиять на результаты проведенного конкурса.

- С учетом смягчающих обстоятельств одному из сотрудников присудили три года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Его сообщницу также приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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